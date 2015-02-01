Chrome Beta 41, disponibile il nuovo aggiornamento per iOS e Android

[caption id="attachment_7311" align="alignleft" width="300"] Google Chrome Beta[/caption] Chrome Beta 41 è una nuova novità per il sistema operativo Android, c'è infatti un aggiornamento che è disponibile e per averlo, come al solito, non bisogna fare altro che attendere la notifica di aggiornamento oppure andare a cliccare sul link del file APK per poi aggiornare il tutto. Secondo le ultime indiscrezioni è trascorsa solo una settimana dalla pubblicazione di Chrome 40 ma è già possibile avere la versione Beta 41. Queste le parole rilasciate dal team di sviluppatori: " Il team di Chrome è incredibilmente felice di annunciare la release Chrome Beta 41 per Android. Chrome 41.0.2272.34 sarà disponibile su Google Play entro le prossime ore. Questa versione permette di aggiornare una pagina semplicemente trascinando verso il basso il bordo superiore, contiene numerosi fix e miglioramenti per quanto riguarda le performance". Altra notizia importante è quella che riguarda una feature inedita che a quanto pare è chiamata Credit Card scanning Android ed è appunto dedicata alla scansione delle carte di credito tramite appunto Chrome. Non resta altro che attendere ulteriori notizie, ma ad oggi chiunque sia interessato può tranquillamente recarsi sul Google Play Store oppure sul link del file APK in modo tale da poter avere il nuovo aggiornamento sul dispositivo.