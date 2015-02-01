Outlook per Android e iOS si aggiorna con nuove funzioni

[caption id="attachment_7247" align="alignleft" width="300"] Outlook per Android[/caption] La Microsoft ha finalmente Outlook per Android e iOS, le funzionalità però sono identiche a quelle che sono presenti nelle applicazioni sviluppate da Acompli. Due mesi fa infatti è stata annunciata l'acquisizione dell'azienda e i frutti dell'investimento sono stati finalmente svelati. Il design anche è uguale a quello disponibile per gli altri sistemi, quindi si tratta di un rebrand, anche se la Microsoft ha promesso di far avere degli aggiornamenti che introdurranno anche altre funzionalità. n utente business con l'app in questione potrà inviare e ricevere in media ben 121 email al giorno ma non solo, potrà sfruttare al massimo anche le altre funzioni messe a disposizione dell'azienda. Outlook quindi riuscirà a separare le email in due cartelle, posta prioritaria e Altra, nella prima cartella saranno inserite tutte quelle email che sono importanti mentre nella seconda ci saranno tutte quelle che hanno una rilevanza minore. Outlook inoltre offre anche altre funzioni come ad esempio quella dei calendari, la condivisione dei file velocizzata e anche la possibilità di ordinare la posta con dei filtri rapidi, insomma si è fatto un duro lavoro per offrire agli utenti di Android e iOS un'esperienza migliore ma soprattutto all'altezza del'azienda in questione che si è impegnata al massimo.