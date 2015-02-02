Google Now, installate ben 40 app da terze parti

[caption id="attachment_7402" align="alignleft" width="300"] Google Now[/caption] Google Now è l’assistente virtuale che integra il supporto alle applicazioni di terze parti e al momento sono ben 40 ma il numero potrà sicuramente crescere con il tempo. Questo è stato deciso dalla Mountain View con l’obiettivo di fornire quante più informazioni agli utenti che ne hanno bisogno. Tutto questo anche per cercare di evitare la ricerca di informazioni che spesso fa perdere tempo, quindi tutti i dati di cui si ha bisogno possono essere riportati sullo schermo del dispositivo in momento reale. L’utente ovviamente dovrà scegliere quali app potranno mostrare i dati sul display per poi organizzare al meglio i widget disponibili. Le applicazioni da terze parti al momento sono solo 40 ma secondo alcune indiscrezioni si sta già lavorando per averne altre a disposizione, quindi sicuramente il numerò con il passar del tempo, proprio come detto in precedenza, potrebbe salire e diventare anche più alto. Questo quindi è sicuramente una dimostrazione da parte dell’azienda della Mountain Views che con Google Now vuole offrire ai suoi utenti tantissime nuove esperienze e anche molto positive. Non resta altro quindi che attendere ulteriori informazioni per poi scoprire gli accordi tra l’azienda e le altre che hanno app di terze parti da offrire.