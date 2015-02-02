Outlook per iOS e Android ha problemi con la privacy

[caption id="attachment_7247" align="alignleft" width="300"] Outlook per Android[/caption] Outlook per iOS e Android è sicuramente un’app molto apprezzata ma secondo alcune dichiarazioni la privacy degli utenti sarebbe a rischio. Tutto questo perché la Microsoft ha ereditato da Acompli diversi problemi che sono relativi alla sicurezza. La situazione quindi ha portato ad avere questi problemi relativi ai dati degli utenti e le prime anomalie riscontrate e certe sono tre e possono diventare un vero e proprio pericolo per l’azienda. Nonostante ci sia il nuovo aggiornamento dell’applicazione bisogna quindi fare una revisione per concedere agli utenti di avere non solo più sicurezza ma anche più tranquillità nel momento in cui si utilizza Outlook per il sistema operativo iOS e il sistema operativo Android. L’incubo delle piattaforme online quindi si ripete ma gli sviluppatori hanno già garantito di essere a lavoro per risolvere questo grave problema, e quindi per consentire a tutti di utilizzare con tranquillità le applicazioni offerte dalla Microsoft. Sicuramente questo avrà un peso sull’utilizzo dell’applicazione da parte degli utenti, o almeno per i primi mesi, ma ovviamente non si può sapere con certezza fino a quando la cosa non sarà risolta. Bisogna quindi attendere ulteriori informazioni ufficiali per poi quindi trarre conclusioni a riguardo.