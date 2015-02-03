Android Lollipop, basse ancora le statistiche di utilizzo

[caption id="attachment_8667" align="alignleft" width="300"] Android 5.0 Lollipop[/caption] Secondo le ultime indiscrezioni, Google ha diffuso le nuove statistiche che riguardano il sistema operativo Android Lollipop. Pare quindi che la release del sistema sia arrivata addirittura all’1,6%, una percentuale molto bassa nonostante tutto sia stato presentato circa 3 mesi fa. Si spera quindi che i numeri possano crescere nell’ultimo periodo e quindi facendo anche cambiare le statistiche relative a tutto. Se si guardano le vecchie percentuali di crescita si potrà quindi notare che gli altri sistemi operativi hanno avuto sicuramente più successo rispetto a quello messo a disposizione negli ultimi mesi e questo ha fatto si che l’azienda si sia posta delle domande a riguardo. Forse è ancora presto per trarre delle conclusioni ma si pensa che Android Lollipop avrà successo con il passar del tempo e nei prossimi mesi addirittura pare che si possa registrare una crescita importante, dato che ci saranno degli aggiornamenti che sicuramente renderà tutto molto più adatto alle esigenze degli utenti ma soprattutto saranno risolti tutti quei piccoli problemi del sistema operativo in questione. Non resta altro quindi che attendere ulteriori notizie riguardo la situazione per poi trarre delle conclusioni, ma soprattutto bisogna attendere le nuove statistiche che potranno poi svelare la realtà dei fatti.