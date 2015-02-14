Facebook inserisce il testamento per gli account

[caption id="attachment_7848" align="alignleft" width="300"] Facebook[/caption] Secondo le ultime indiscrezioni Facebook permette di nominare un erede digitale sul social network. Tutto questo per tutelare l’account in caso di morte, quindi questo servizio affiderà la gestione dell’account del defunto a colui che è stato scelto. Si tratta di una funzione particolare che non è stata molto gradita in quanto non è proprio qualcosa di allegro e carino da introdurre all’interno di un social network, ma molti altri utenti invece hanno apprezzato l’iniziativa di Mark Zuckerberg, che ha voluto tutelare tutte le persone che hanno accesso alla piattaforma. Una volta affidata la gestione all’erede, quest’ultimo potrà anche eliminare definitivamente l’account. Tutto questo però è stato anche effettuato perché da tempo gestire la situazione degli utenti defunti è diventato molto difficile e quindi, collegando gli account a persone definite eredi, si possono risolvere tantissime questioni. Si tratta quindi della prima forma di testamento digitale che riguarda appunto il profilo di Facebook in questo caso, che così facendo si tutela e riesce anche a far tutelare gli utenti. Inoltre il lavoro è semplificato in quanto le decisioni saranno prese dagli utenti stessi, quindi non c’è bisogno assolutamente di aprire pratiche che poi sono difficili da gestire. Non resta altro però che attendere ulteriori informazioni a riguardo.