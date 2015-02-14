Caricamento...

One Plus presenta il team di sviluppo OxygenOS

14/02/2015

[caption id="attachment_8509" align="alignleft" width="300"]OnePlus OnePlus[/caption] One Plus pare che abbia deciso di presentare il team che svilupperà il sistema operativo OxygenOS, la ROM inoltre non includerà bloatware e verrà molto spesso aggiornata. Ad oggi però non si conosce ancora la data del lancio del sistema, ma di per certo si sa che verrà installato sul dispositivo Two anche se purtroppo non si conoscono nemmeno le specifiche tecniche, nonostante l’azienda abbia promesso di farle conoscere al più presto possibile. In attesa però delle diverse funzionalità e anche dell’interfaccia è possibile conoscere appunto il team che si occuperà dello sviluppo del sistema operativo, questo è molto importante perché si tratta di persone realmente competenti e che hanno una padronanza nella progettazione di Hardware e Software, il produttore quindi ha selezionato 8 persone tra cui anche un italiano di nome Carlo Savignano, che si impegneranno poi per lo sviluppo della ROM Polaroid Android. One Plus ha anche spiegato che la realizzazione di OxygenOS permette anche di gestire un nuovo processo di sviluppo ricevendo così direttamente dei feedback da parte della community, che riesce quindi a fornire gli aggiornamenti nel modo più rapido e semplice possibile. Non resta che attendere ulteriori informazioni riguardo la situazione e lo sviluppo.

