Garmin, un nuovo smartwatch per il fitness
di Redazione
15/02/2015
Garmin è un nuovo dispositivo smartwatch che è utilissimo soprattutto per le funzioni relative allo sport e al fitness. Tutto questo grazie alla banda che monitora l’attività fisica e visualizza le notifiche, associando poi le informazioni allo smartphone. Il dispositivo ha anche un GPS integrato, è molto leggero e sottile e può anche essere utilizzato tutto il giorno, l’utente poi troverà sulla piattaforma numerosissime applicazioni e widget e watchface che sono adatti alle proprie esigenze. Lo smartwatch ha un display touch a colori da 205 x 148 pixel ed è leggibile anche sotto la luce del Sole e pesa solo 38 grammi per uno spessore di 8 millimetri. Il punto di forza però non sembra proprio essere l’estetica, ma le numerosissime funzionalità relative anche allo sport e non solo. Garmin infatti offre all’utenza cinque profili preimpostati per la corsa, la camminata, il nuoto, il ciclismo e il golf e per ognuno di essi ci sono delle specifiche differenti come le calorie bruciate, le differenze, la velocità, i giri e tantissimo altro ancora. Non resta altro quindi per tutti gli appassionati di sport e non solo, che acquistare il nuovo dispositivo per poi monitorare e misurare tutte le attività sportive che si svolgono nel tempo libero.
