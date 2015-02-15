Caricamento...

Huawei Honor 6 Plus, il nuovo dispositivo con due fotocamere

15/02/2015

[caption id="attachment_8822" align="alignleft" width="300"]Huawei Honor 6 Huawei Honor 6[/caption] L’Huawei Honor 6 Plus è un nuovo dispositivo e a quanto pare ci sono le fotocamere che fanno discutere, ovviamente in modo positivo. Tutto questo perché per entrambe sono posizionate sulla parte posteriore del dispositivo e sono di ben 8 megapixel. Questa caratteristica è senza dubbio la più interessante del nuovo dispositivo in quanto riesce a trasformare appunto il device in una via di mezzo tra smartphone e phablet, questo anche perché si parla di un display da ben 5,5 pollici Full HD equipaggiato. Il processore è octacore Kirin 925 da 1,8 GHz con ben 3 GB di RAM e una memoria interna da 32 GB, il sistema operativo in questione è invece l’Android KitKat 4.4. La batteria è di 3600 mAh ed è in grado di assicurare un’ottima autonomia ì, la commercializzazione ha preso inoltre già consistenza in Cina con un prezzo di circa 260 euro, quindi non resta altro che attendere ulteriori informazioni da parte dell’azienda, in quanto il dispositivo Huawei Honor 6 Plus potrebbe interessare anche tantissimi utenti che fanno parte dell’altra parte del mondo. Quindi prossimamente arriveranno ulteriori dettagli probabilmente sul sito ufficiale dell’azienda che farà comprendere tutto ciò che si deve riguardo al device in questione, che sicuramente accontenterà i clienti più esigenti.

