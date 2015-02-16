ASUS ZenBook UX305 pronto per il lancio sul mercato

[caption id="attachment_9702" align="alignleft" width="300"] ASUS ZenBook UX305[/caption] L’ASUSZen Book UX305 ha dato il via alle vendite e a quanto pare il nuovo notebook è di 13,3 pollici con una versione display QHD da 3200 x 1800 pixel. Il notebook sarà disponibile nei prossimi mesi e si tratta sicuramente di un oggetto di fascia alta che è stato mostrato all’IFA di Berlino 2014. Il prodotto pare che possa offrire un ottimo compromesso tra dotazione e hardware e prestazioni con un prezzo che si aggira intorno ai 700. L’utenza inoltre potrà scegliere una versione con un display multitouch. Il dispositivo è di circa 1,23 centimetri e pesa 1,2 Kg quindi molto leggero e con un design molto elegante con un telaio in alluminio. In dotazione inoltre, l’hardware include un processore Intel Core M5Y10 con 8 GB di RAM e un SSD da 256 GB. Ci sono poi tre porte USB 3.0 e una porta micro HDMI ed infine un jack audio e un card reader SDXC. C’è anche il Bluetooth 4.0, la connessione WiFi 802.11 ac e un adattatore Ethernet USB che consente di usare un cavo in assistenza con il collegamento alla rete wireless. Altra caratteristica importante è la durata della batteria del ASUS ZenBook UX305 di 45 Wh che è pari a circa 10 ore.