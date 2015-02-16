L'LG G4 non sarà presentato al MWC 2015 contro il Samdung Galaxy S6

[caption id="attachment_9704" align="alignleft" width="300"] LG G4[/caption] L’LG G4 è uno dei dispositivi più attesi del momento ma secondo le ultime indiscrezioni pare che la presentazione prevista al MWC 2015 sia stata rimandata. Tutto questo per evitare lo scontro diretto con il rivale Samsung Galaxy S6. Tutti gli amanti quindi del dispositivo dovranno attendere ancora un po’ per la presentazione. Questa notizia ha però portato ad alcune critiche infatti tutti gli utenti sono rimasti delusi per la decisione presa in quanto si aspettavano molto di più da parte del team di sviluppo, come detto in precedenza si tratta però di una decisione strategica, presa appositamente per non mettere in secondo piano la grandezza del dispositivo a causa del concorrente Samsung. L’LG G4 sarà quindi annunciato ad aprile, quindi l’HTC sarà l’unica azienda che durante l’evento presenterà un nuovo dispositivo oltre alla casa sud coreana con il Samsung Galaxy S6. Non resta altro quindi che attendere le date dell’evento per scoprire di più, ma anche le informazioni ufficiali che presto l’azienda LG metterà a disposizione di tutti i suoi utenti. Quindi si pensa che ci sarà una vera e propria presentazione a parte per il dispositivo della casa taiwanese e non resta che attendere la comunicazione dell’evento in questione.