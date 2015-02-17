Samsung Galaxy S6 e la possibile ricarica wireless

[caption id="attachment_8888" align="alignleft" width="300"] Samsung Galaxy S6[/caption] Il Samsung Galaxy S6 è sicuramente uno dei dispositivi più discussi del momento e a quanto pare si parla di alcune particolari funzioni che potrebbero renderlo unico. Si tratta di un chip che è molto utile per la ricarica wireless ma ancora non si hanno certezze in quanto bisogna aspettare ancora di conoscere il materiale scelto, in quanto il metallo non è possibile utilizzarlo. Il colosso sud coreano quindi sta lavorando sodo per cercare di regalare ai suoi utenti tantissime nuove esperienze positive grazie al nuovo dispositivo che a breve potrebbe entrare in produzione per poi essere messo sul mercato. Nell’ultimo anno passato, si è riusciti a lavorare molto soprattutto sui chip che supportano standard multipli e quindi nel 2015 si potrebbe parlare anche di una diffusione del metodo di ricarica wireless e il tutto anche grazie alla diffusione delle stazioni di ricarica all’interno dei luoghi pubblici. Si tratta quindi di una vera e propria innovazione che sarà utilissima per gli utenti che potranno adottarla e non solo. Quindi l’azienda sud coreana con il nuovo Samsung Galaxy S6, potrebbe strabiliare tutti, non resta che attendere ulteriori informazioni da parte dell’azienda, che a breve presenterà il dispositivo al MWC 2015.