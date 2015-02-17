Android M potrebbe finalmente arrivare in Europa

[caption id="attachment_7343" align="alignleft" width="300"] Logo Android[/caption] Google secondo le ultime indiscrezioni avrebbe confermato l’arrivo del nuovo sistema operativo, ovvero Android M. Si tratta di un sistema già conosciuto all’interno delle Filippine, e potrebbe quindi presto arrivare in Europa. La Mountain View sta quindi mostrando di essere sempre all’altezza delle situazioni, ma soprattutto anche di lavorare sodo per regalare esperienze migliori agli utenti che da anni danno fiducia all’azienda. Sicuramente Google ha già dimostrato tanto grazie ad Android Jelly Bean, Kit Kat e Lollipop di essere all’altezza ma a oggi grazie al nuovo sistema operativo introdotto dalle news e i rumors sicuramente ci saranno delle sorprese. A parlare di tutto questo è stato proprio Cesar Sengupta che è il vicepresidente della divisione Product Management all’interno dell’evento Android One nelle Filippine. Ovviamente in Europa il nome sarà differente e prenderà forma come Android M, al momento però non è stato scelto tutto con precisione in quanto boG non ha ancora scelto il nome preciso per contraddistinguere l’aggiornamento del sistema. Sicuramente tutto sarà fatto e curato nei minimi dettagli, ma fino a notizie certe non resta che attendere ulteriori informazioni oppure sperare che l’azienda faccia delle comunicazioni ufficiali per poi lasciare gli utenti contenti dell’aggiornamento di sistema che a breve arriverà sui dispositivi.