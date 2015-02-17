Apple Watch ha alcuni limiti che dovranno essere risolti

[caption id="attachment_9452" align="alignleft" width="300"] Apple Watch[/caption] L’Apple Watch è uno dei dispositivi più discussi e attesi del momento e a quanto pare la società da Cupertino avrebbe voluto introdurre molte più funzioni avanzate, soprattutto per quanto riguarda la salute degli utenti. Ci sono quindi dei limiti per il device e questo è apparso anche sul Wall Street Journal, che ha spiegato quali sono appunto le barriere e per quale motivo sono presenti. Si tratta però di uno scontro tra hardware e regolamentazione e quindi la Apple pare che dovrà inserire degli strumenti molto più avanzati per permettere anche il monitoraggio della salute grazie ai sensori come ad esempio la pressione, il battito, il sangue, i livelli di stress e tanto altro ancora che sicuramente sarà molto utile agli utenti che praticano sport a livello agonistico e non. Nonostante i buoni propositi dell’azienda però pare che siano stati eliminati a causa di alcune limitazioni tecnologiche, il design è sicuramente ottimo e interessante ma per l’Apple Watch ci dovrebbero essere in programma dei miglioramenti per cercare di rendere il device perfetto in ogni occasione. Non resta altro quindi che attendere ulteriori informazioni riguardo a questo dispositivo della casa da Cupertino per poi finalmente conoscere la realtà e trarre delle conclusioni personali.