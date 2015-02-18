Caricamento...

Google Play Music si aggiorna per iOS con interfaccia Material Design

18/02/2015

[caption id="attachment_7381" align="alignleft" width="300"]Google Play Music Google Play Music[/caption] Google Play Music si è aggiornato per i sistemi operativi iOS, ed ha introdotto così un’interfaccia con uno stile in Material Design e una UI ottimizzata soprattutto per i tablet. Il gruppo della Mountain View ha offerto il proprio servizio a tutti quegli utenti che hanno anche deciso di voler avere un dispositivo Apple e a questi, ha deciso proprio di voler segnalare un aggiornamento per il software che introduce poi interessanti funzioni per il software. L’interfaccia è stata poi completamente ridisegnata proprio per risultare anche più simile a quella di Android. Il download dell’app è gratuito e avverrà in modo automatico appena sarà disponibile, queste le parole che si evincono riguardo l’app in questione: “Google Play Music ora ha un’app ufficiale per iPad. Le app per iPhone e iPad hanno una nuova interfaccia utente realizzata con Material Design”. Ci saranno poi delle nuove pagine per artisti e gli album, poi ci saranno animazioni fluide tra le schermate dell’app ed infine dei miglioramenti per l’interfaccia dell’utente. C’è una versione libera e gratuita e poi c’è anche la formula Unlimited che riguarda un abbonamento mensile per la cifra di 9,99 euro, ma per gli abbonati di sempre, il prezzo è più basso grazie ad uno sconto, pagando così solo 7,99 euro.

