HTC One M9 presentato al MWC 2015 di Barcellona

Ci sono un sacco di dettagli sul prossimo HTC One, con l'aggiornamento sono filtrate in superficie delle novità nelle ultime settimane tra cui un design del dispositivo in due gusti diversi. Ci sarà un dispositivo di circa 5-5,2 pollici con la sostituzione per l'HTC One M8, e un dispositivo più grande che potrebbe essere inserito nella famiglia dei Desire. Il più piccolo è quello che tutti stanno chiedendo a gran voce, quindi si cerca di vedere quello che si riesce a comprendere prima della presentazione. La M9 sarà riconoscibile come un telefono HTC, ma sembra essere più di un ibrido dell'approccio M7 e M8 per il design in metallo. Il dispositivo sarà un po' più spigoloso. Sul retro invece pare che ci sarà una singola telecamera di 20MP invece di due tra cui quella frontale, che non ha mai realmente preso piede. HTC One M9 sarà probabilmente con un LCD 1080p invece di andare a 1440p. La ragione di questo è semplicemente che la tecnologia LCD è ancora alle prese con il problema della luminosità rispetto consumo di energia a più alta risoluzione di 1080p sui telefoni. L'M9 dovrebbe, tuttavia, ottenere un'impressionante durata della batteria grazie al continuo uso di 1080p.