Il Samsung Galaxy S6 sarà ufficialmente presentato al MWC

[caption id="attachment_8888" align="alignleft" width="300"] Samsung Galaxy S6[/caption] Ormai ci sono pochissime settimane di distanza dalla presentazione ufficiale di diversi dispositivi Android tra cui il nuovo dispositivo Samsung Galaxy S6. Samsung non ha avuto il tipo di risposta che voleva dal Galaxy S5. In realtà, alcuni rumors sostengono che le sue vendite sono state del 40% al di sotto delle aspettative. L'azienda coreana ha quindi bisogno di riconquistare il consumatore e tutto questo potrebbe avvenire al MWC 2015 tra pochissime settimane. Il Samsung Galaxy S6 avrà Android 5.0, uno schermo di 2560 × 1440 AMOLED (forse 5.1 pollici di nuovo), un 64-bit octa-core Exynos di chip ARM, 3GB di RAM, fotocamera 20MP e 32GB di storage. Si pensa che Exynos sarà il sostituto di Snapdragon 810, che di solito è usato negli Stati Uniti. Il dispositivo sarà disponibile con alcune app Microsoft incluse che in realtà potrebbero essere molto utili. La vera prova di volontà di Samsung è quella di dimostrare che il dispositivo precedente può essere migliorato con la nuova versione. Non resta altro quindi che attendere il Mobile World Congress 2015 di Barcellona per avere ulteriori informazioni a riguardo, soprattutto per trarre delle conclusioni precise sul dispositivo in questione, del quale non si conosce ancora molto se non le caratteristiche.