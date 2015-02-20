YouTube Kids è la nuova poattaforma streaming per bambini

[caption id="attachment_8089" align="alignleft" width="300"] You Tube for Kids[/caption] YouTube Kids è una nuova applicazione che sarà disponibile dal 23 febbraio, si tratta quindi di un sistema che permette l’accesso solo ai video streaming adatti ai bambini. Questo progetto della Mountain Views potrebbe essere molto apprezzato in quanto quest’ultimo aiuterebbe i genitori anche a gestire le immagini da mostrare ai bambini. Il servizio sarà lanciato quindi la prossima settimana e l’esclusiva è prevista per gli smartphone e tablet Android. La realizzazione della piattaforma è stata affidata agli ingegneri di Google con alle spalle un’ottima preparazione. Queste le parole rilasciate in merito alla situazione: “I genitori ci chiedono continuamente: Potete rendere YouTube un posto migliore per i nostri figli? Anno dopo anno vediamo aumentare del 50% il tempo medio di visualizzazione su YouTube, ma per quanto riguarda i canali di intrattenimento dedicati alla famiglia la crescita è del 200% circa. I pulsanti sono grandi, poiché devono essere premuti da dita piccole e, siccome gran parte dei bambini non sa scrivere, può effettuare ricerche vocali”. È importante ricordare che quando viene digitata una parola su YouTube Kids, non adatta alla fascia dei bambini, esce automaticamente il messaggio “Prova con Altro” quindi per tutelare la fascia protetta, si tratta di un ottimo aggiornamento che renderà sicuramente felici i bambini ma anche i genitori che saranno più tranquilli.