BlackBerry 10.3.1, a breve il nuovo aggiornamento sarà sui dispositivi

BlackBerry 10.3.1 BlackBerry 10.3.1 è un nuovo sistema operativo che è stato rilasciato per la distribuzione, inoltre quest'ultimo consente l'accesso allo store Amazon da tutti i tipi di smartphone. Questo sistema operativo può essere installato anche sui dispositivi Q5, Q10, Z10, Z30 e Z3 ma anche sui Porsche Design P'9982 e P'9983. Tutti gli utenti riceveranno quindi una notifica nel BlackBerry Hub quanto il dispositivo sarà pronto per l'aggiornamento di sistema. BlackBerry 10.3.1 quindi consente a tutti gli utenti che hanno un vecchio dispositivo di avere tutte le funzionalità che sono presenti sui nuovi device dell'azienda. La funzionalità che risulta tra le più utili e interessanti è sicuramente quella che riguarda l'accesso diretto ad Amazon Appstore, inoltre è possibile utilizzare app Android anche se non sono paragonabili all'utilizzo di quelle native. Per i dispositivi che posseggono la tastiera QWERTY sono anche disponibili delle scorciatoie che sono state introdotte da BlackBerry Classic, velocizzando così ogni azione con un semplice tasto a partire dal lancio delle app fino ad arrivare alla visualizzazione delle chiamate e della rubrica. Altri miglioramenti riguardano anche l'autonomia della batteria che è aumentata del 15% ma anche il software e la fotocamera e tanto altro ancora.