Un Malware Android colpisce anche se si spegne il dispositivo
di Redazione
21/02/2015
[caption id="attachment_7000" align="alignleft" width="300"] Android è colpito da malware[/caption] Stando a quanto riportano le ultime indiscrezioni pare che il Malware Android riesce a spiare gli smartphone anche quando sono spenti. Quest’ultimo è stato scoperto da AVG e intercetta il processo di spegnimento eseguendo anche tante altre operazioni. Altra cosa importante da sottolineare è che lo spyware colpisce solo i dispositivi rooted quindi precedenti alla versione 5.0 Lollipop, Android è sempre stato criticato per la poca sicurezza, ma bisogna sottolineare che la maggior parte dei problemi è legata comunque agli errori degli utenti tra cui anche quest’ultimo che è stato scoperto per l’appunto da AVG. Quest’ultima azienda infatti ha spiegato come avviene il processo di shutdown dello smartphone prima di spegnerlo e dopo l’esecuzione di varie funzioni, poi è stato spiegato anche come il malware Android inizia ad operare mostrando una falsa animazione di spegnimento, dove l’utente crederà di aver spento il dispositivo ma in realtà il tutto è ancora acceso. AVG quindi suggerisce di rimuovere la batteria e di usare un antivirus aggiornato per Android ed inoltre consiglia anche di evitare il download e l’installazione di applicazioni che non sono distribuite dal Google Play Store. Bisogna quindi fare molta attenzione quando si utilizza il proprio dispositivo, cercando di evitare quanti più danni possibili.
