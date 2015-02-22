Lenovo cerca di risolvere la situazione di Superfish

[caption id="attachment_9748" align="alignleft" width="300"] Lenovo[/caption] Lenovo ha deciso di diramare le informazioni che riguardano le azioni che intende intraprendere per avere poi una rapida e pulita soluzione per il problema Superfish. Quest’ultimo ha messo in difficoltà il mondo dell’informatica a causa di alcune vulnerabilità del software. È stata quindi imposta dall’azienda una reazione immediata e trasparente, anche se comunque non è stata sufficiente per garantire che la situazione potesse risolversi come si sarebbe voluto. Lenovo ha così deciso di diramare uno statement ufficiale, ecco le parole che sono state utilizzate per render chiara la situazione agli utenti: “Lenovo sta esplorando ogni azione possibile per aiutare i nostri utenti a risolvere i problemi connessi con Superfish”. Sono anche altre le parole rilasciate dall’azienda ma stando alle ultime indiscrezioni si parla di un lungo comunicato che è possibile ritrovare direttamente sul sito ufficiale. Non resta altro quindi che attendere ulteriori informazioni per riuscire a scoprire come si risolverà la cosa, ma soprattutto se gli utenti saranno contenti della situazione che l’azienda riuscirà pian piano a risolvere. Quindi fino ad allora non si può far altro che sperare che la soluzione si trovi quanto prima possibile, anche per rendere i dispositivi molto più sicuri alle minacce che sono in giro.