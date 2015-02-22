Caricamento...

L'iCar sarà il nuovo prodotto Apple nel 2020

Redazione Avatar

di Redazione

22/02/2015

[caption id="attachment_9750" align="alignleft" width="300"]iCar iCar[/caption] Stando a quanto riportano alcune indiscrezioni pare che l’iCar di Apple possa essere presentata nel 2020, sono previsti quindi almeno 5 anni di sviluppo affinchè la società da Cupertino possa competere con i rivali Telsa e GM. Quindi si tratta di un’auto elettrica che sarà prodotta dall’azienda dalla mela morsicata, che sicuramente cercherà di dare il massimo in questo mezzo, in quanto la voglia di stupire sempre più gli utenti è sempre viva nei team di sviluppo e non solo all’interno della Apple. Gli analisi inoltre sono prontissimi a scommettere che l’azienda potrebbe spiccare il volo grazie a questo particolare che sicuramente renderà felici tutti gli amanti del marchio ma anche gli amanti dell’ecologia. Le notizie rivelano che l’iCar Apple sarà messa in vendita nel 2020 e avrà un’autonomia di oltre 300 chilometri per una singola carica e con un prezzo inferiore ai 40 mila dollari. Si tratta di una vera e propria innovazione che comunque è una particolare novità per l’azienda che rispetto alle altre potrebbe impiegare anche qual cosina in pià in quanto è comunque ancora alle prime armi nel settore automobilistico. Non resta altro quindi, che attendere ulteriori informazioni riguardo al nuovo prodotto che nei prossimi anni sarà sul mercato.

