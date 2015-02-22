LoopPay, sarà inserito sul nuovo Samsung Galaxy S6?

[caption id="attachment_9752" align="alignleft" width="300"] LoopPay[/caption] La Samsung ha deciso di voler acquistare LoopPay per poter finalmente sfidare la Apple e il suo sistema di pagamento. Questo sistema inoltre è compatibile con il 90% dei POS e potrebbe essere integrato anche nei prossimi Samsung Galaxy S6. Ad annunciare il tutto è stata la stessa Samsung che però non ha ancora svelato i dettagli specifici dell’offerta e anche l’obiettivo principale oltre a quello di offrire un portafoglio digitale a tutti gli utenti che ne faranno uso. Sembra quindi che il primo dispositivo ad avere al suo interno LoopPay, sarà proprio il Samsung Galaxy S6, ovvero il dispositivo che sarà presentato ai Mobile World Congress 2015 di Barcellona agli inizi di marzo. Questa mossa è stata senza dubbio sensazionale in quanto ha fatto si che l’azienda potesse competere con la Apple anche con questo nuovo sistema di pagamento che essendo compatibile con il 90% dei POS, come detto in precedenza, potrebbe addirittura superare le aspettative della casa sud coreana. Non resta altro che scoprire quindi se il nuovo dispositivo avrà questo sistema realmente integrato o se bisogna attendere ancora di più per poterne finalmente fare uso quando si ha voglia di effettuare dei particolari acquisti grazie al dispositivo che si possiede.