HTC One M9 sarà presentato ufficialmente al MWC 2015

HTC One M9 L'HTC One M9 è un dispositivo che sarà presentato al Mobile World Congress di Barcellona. L'annuncio ufficiale prevede la presentazione per il primo marzo e a quanto pare sono arrivare anche le prime specifiche tecniche e le prime immagini del dispositivo. Esteticamente il dispositivo è uguale al fratello maggiore M8 ma ovviamente ci sono delle particolari modifiche in più lo smartphone sarà sul mercato ad un prezzo di 749 euro per la versione da 32 GB. La fotocamera posteriore è di ben 20 megapixel con un sensore BSI, autofocus e anche doppio flash a LED, mentre la fotocamera UltraPixel da 4 Megapixel è stata spostata nella parte anteriore dell'HTC One M9. Dalle immagini si nota che tra le tante novità c'è anche quella che riguarda il pulsante di accensione che è posizionato sul tasto destro, mentre per quanto riguarda il modello precedente si trovava sulla zona superiore del dispositivo. C'è inoltre la presenza di uno schermo Full HD da 5 pollici e un processore Snapdragon 810 a 2 GHz, 3 GB di memoria RAM e 32 GB di memoria interna che è anche espandibile grazie alla presenza dello slot per la scheda micro SD. La connessione ovviamente è garantita e si va da un WiFi al Bluetooth fino ad arrivare alla tecnologia NFC e GPS, ed infine anche il modulo LTE-A.