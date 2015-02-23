Martin Scorsese per uno spot dell'iPad Air 2

[caption id="attachment_8685" align="alignleft" width="300"] iPad Air 2[/caption] L’iPad Air 2 in occasione della presentazione e della notte degli Oscar ha rilasciato un nuovo spot che vede come protagonista Martin Scorsese. Il filmato quindi è dedicato totalmente all’ambiente cinematografico ed è intitolato anche “Creare un film con iPad”. Questo video è stato inoltre realizzato grazie all’intervento del regista che durante una visita alla NYU Tisch School Of The Arts ha rilasciato alcune dichiarazioni importanti che sono state prese in considerazione soprattutto per lo spot. Ecco quanto evidenziato: “Per il vostro lavoro, per la vostra passione, ogni giorno è riconsacrazione. Pittori, ballerini, attori, registi: è lo stesso per tutti voi, per tutti noi. Ogni passo è un primo passo, ogni pennellata è un test, ogni scena una lezione, ogni ripresa una scuola. Lasciamo che l’apprendimento continui”. Quindi la Apple ha lavorato tanto anche per un semplice spot di presentazione per il dispositivo iPad Air 2 che potrebbe essere una vera e propria rivelazione per gli utenti in quanto sono state effettuate tantissime modifiche che sicuramente portano ad un miglioramento efficiente del prodotto finale. Non resta altro che vedere questo nuovo video con un grande protagonista del mondo del cinema, ovvero il grande Martin Scorsese.