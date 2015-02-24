Google Inbox ha aperto le adesioni per l'esperienza preview
di Redazione
24/02/2015
[caption id="attachment_9765" align="alignleft" width="300"] Google Inbox[/caption] Google Inbox si prepara per i lavoratori e a quanto pare ha aperto le adesioni, cercando così di fare un bel salto verso l’utenza business. A marzo inoltre partirà un programma per un numero ristretto di clienti, e secondo le ultime indiscrezioni il team di Google sta lavorando sodo per concedere delle ottime prestazioni del servizio. Sono state anche rilasciate delle dichiarazioni ed ecco quanto evidenziato: “Vi capita mai di pensare che la vostra casella di posta viva di vita propria? Ricevete di continuo email con richieste, aggiornamenti e cose da fare, passate da computer a smartphone nel tentativo di gestire i vostri impegni e vi trovate a leggere le email più recenti invece di quelle più importanti. A prescindere dal dispositivo su cui la utilizziamo, l’email dovrebbe aiutare a risparmiare tempo, ma spesso si trasforma in uno dei tanti impegni da smaltire”. Questa mossa di concedere Google Inbox a solo una ristretta cerchia di persone è stata fatta per cercare anche di avere una sorta di Preview e quindi per avere dei feedback prima poi di espandere il tutto a tutta l’utenza che è realmente interessata. Quindi tutti quelli che vogliono avere questa piattaforma non possono far altro che attendere ulteriori informazioni.
Articolo Precedente
Sony Xperia E4G un dispositivo di media fascia ma ottimo
Articolo Successivo
Martin Scorsese per uno spot dell'iPad Air 2
Redazione
Articoli Correlati
Samsung Galaxy S4, utenti verranno risarciti
10/10/2019
Samsung Galaxy A40 riceve patch di luglio
26/07/2019
Samsung Galaxy A8, nuovo spot promozionale
10/03/2018