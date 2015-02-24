Caricamento...

Google Inbox ha aperto le adesioni per l'esperienza preview

24/02/2015

[caption id="attachment_9765" align="alignleft" width="300"]Google Inbox Google Inbox[/caption] Google Inbox si prepara per i lavoratori e a quanto pare ha aperto le adesioni, cercando così di fare un bel salto verso l’utenza business. A marzo inoltre partirà un programma per un numero ristretto di clienti, e secondo le ultime indiscrezioni il team di Google sta lavorando sodo per concedere delle ottime prestazioni del servizio. Sono state anche rilasciate delle dichiarazioni ed ecco quanto evidenziato: “Vi capita mai di pensare che la vostra casella di posta viva di vita propria? Ricevete di continuo email con richieste, aggiornamenti e cose da fare, passate da computer a smartphone nel tentativo di gestire i vostri impegni e vi trovate a leggere le email più recenti invece di quelle più importanti. A prescindere dal dispositivo su cui la utilizziamo, l’email dovrebbe aiutare a risparmiare tempo, ma spesso si trasforma in uno dei tanti impegni da smaltire”. Questa mossa di concedere Google Inbox a solo una ristretta cerchia di persone è stata fatta per cercare anche di avere una sorta di Preview e quindi per avere dei feedback prima poi di espandere il tutto a tutta l’utenza che è realmente interessata. Quindi tutti quelli che vogliono avere questa piattaforma non possono far altro che attendere ulteriori informazioni.

