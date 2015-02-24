Sony Xperia E4G un dispositivo di media fascia ma ottimo

[caption id="attachment_9390" align="alignleft" width="300"] Sony Xperia[/caption] I Sony Xperia E4G hanno delle funzionalità premium tra cui anche la connettività 4G e NFC. Il dispositivo sarà di fascia media e sarà disponibile ad aprile al prezzo di 129 euro. Inoltre sarà disponibile anche una versione dual SIM e il Management ha chiaramente dichiarato che molti utenti vogliono uno smartphone economico con le stesse funzionalità di un dispositivo di alta fascia e proprio per questo è stato pensato il prodotto dell’azienda. Xperia E4G inoltre offre un’autonomia di ben due giorni grazie alla batteria da 2300 mAh, inoltre la modalità Ultra STAMINA consente di incrementare la durata. I dispositivo in questione possiede una fotocamera da 5 e una da 2 megapixel, uno schermo da 4,7 pollici e un processore quad core Media Tek a 1,5 GHz e 1 GB di RAM e 8 GB di memoria interna con uno slot per micro SD fino a 32 GB. Ovviamente la connessione è WiFi, Bluetooth 4.1, GPS e il sistema operativo all’intenro è Android 4.4.4 KitKat. Sony Xperia consente anche di trasferire i contatti le foto e tanto altro ancora senza perdere i dati importanti presenti sul dispositivo, quindi si tratta di uno smartphone di fascia media ma sicuramente di alti livelli.