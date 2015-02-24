Microsoft Office 365 arriva la licenza per gli studenti

[caption id="attachment_8804" align="alignleft" width="300"] Office 365[/caption] Microsoft Office 365 secondo alcune indiscrezioni pare che sia gratuito per gli studenti e ad annunciarlo è stata proprio la Microsoft. Si tratta di un programma education che consente di avere una licenza Office per tutto il pacchetto, l’espansione quindi è arrivata e anche al di fuori dei confini americani e la casa di Redmond ha voluto quindi offrire agli studenti e agli insegnanti una licenza gratuita per il suo servizio. È sicuramente una cosa molto utile se si tiene conto del fatto che comunque la piattaforma è spesso utilizzata per il lavoro dei business man e non solo in quanto anche gli studenti possono ritrovare utile il programma. Quindi però ci sono delle cose da fare per avere questo tipo di licenza, ovvero essere iscritti ad una scuola che ha una licenza a volume della suite e che quindi preveda un pacchetto non solo per gli studenti ma anche per tutti i professori e gli insegnanti. Sarà poi incluso anche uno spazio su OneDrive per consentire a tutti di usufruire del cloud di Microsoft. Non resta altro quindi che scoprire ulteriori informazioni che riguardano il mondo di Office 365 e non solo in quanto a breve arriveranno altre notizie ufficiali.