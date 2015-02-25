Outlook elimina le chat di Facebook e Google, è pronto Skype

[caption id="attachment_7247" align="alignleft" width="300"] Outlook per Android[/caption] La Microsoft secondo alcune indiscrezioni pare che abbia deciso di rimuovere Facebook e Google da Outlook, quindi nelle prossime settimane sarà dismessa l’integrazione con queste ultime chat delle app. L’unico strumento che quindi gli utenti avranno a disposizione per comunicare sarà la chat di Skype che da tempo è stato integrato su Outlook e che consentirà non solo di inviare messaggi ma anche di effettuare chiamate direttamente dalla web mail. Sono anche state date alcune spiegazioni e a quanto pare non si sa però il motivo reale per cui sia stato voluto anche che ci fosse la rimozione della chat di Facebook, anche se questo non andrà a creare problemi per quei contatti che sono collegati a Google e il social network in questione, quindi la sincronizzazione tra le due piattaforme e delle informazioni di contatti e non solo, non subirà alterazioni. La casa di Redmond quindi ha deciso di spiegare anche agli utenti che Skype è sicuramente un mezzo di comunicazione efficiente e quindi un’ottima soluzione a questa nuova decisione di eliminazione delle chat. Non resta altro quindi che iniziare a provare questa nuova applicazione per chiunque non ne sia a conoscenza per poi iniziare ad effettuare nuove conversazioni tramite la piattaforma di Microsoft.