LG G Flex 2 dopo il MWC 2015 di Barcellona sarà anche in Italia

L'LG G Flex 2 sarà in Italia dopo il Mobile World Congress 2015 di Barcellona anche se la vendità è già stata avviata in altri paesi. Il nuovo smartphone avrà un display curvo e sarà tra i gioiellini della casa taiwanese, il rollout è già iniziato negli Stati Uniti, a Singapore, a Hong Kong, in Francia, in Germania e nel Regno Unito, mentre negli altri mercati sarà disponibile come detto in precedenza dopo l'evento spagnolo, e tra i paesi troveremo anche l'Italia. Il modello a quanto pare ha riscosso un ottimo successo rispetto ai modelli precedenti e le caratteristiche tecniche includono un processore octa core Qualcomm Snapdragon 810 a 2 GHz con quattro Cortex A57 e quattro Cortex A43 con una GPU Ardeno 430 a 775 MHz che è in grado anche di decodificare video H.265. La memoria RAM è di 2 GB con 16 e 32 GB di memoria interna espandibile con una micro SD fino a 2 TB. La batteria non è rimovibile e consente di avere una buona autonomia grazie ai suoi 3000 mAh. La risoluzione inolte è full HD con un display da 5,5 pollici resistente ai graffi, mentre la fotocamera è da 13 Megapixel con doppio flash LED e un autofocus laser e stabilizzatore. La fotocamera frontale è invece di 2 megapixel.