LG Watch Urbane LTE, le caratteristiche del dispositivo

[caption id="attachment_9778" align="alignleft" width="300"] LG Watch Urbane LTE[/caption] L’LG Watch Urbane LTE è un nuovo dispositivo che permette di effettuare delle chiamate e di inviare i messaggi. È dotato inoltre di chip NFC che può essere utilizzato per i pagamenti mobile e secondo le ultime indiscrezioni pare che non si conosca ancora il prezzo con cui sarà messo in vendita sul mercato. Altro chip presente sul dispositivo è quello GPS che consentirà quindi anche di avere una localizzazione che permette anche di avere un navigatore per gli spostamenti. Il sistema operativo su cui è basato questo smartwatch è Android Wear , si tratta quindi di un dispositivo super completo messo a disposizione dalla casa sud coreana con delle caratteristiche molto particolari come ad esempio il display da 1,3 pollici con una risoluzione di 320 x 320 pixel, un processore Qualcomm Snapdragon 400 a 1,2 GHz e una memoria eMMC da 4 GB, è di 1 GB di RAM ed ha una connessione Bluetooth 4.0 LE e WiFi e una batteria da 700 mAh. Sul lato destro del dispositivo sono disponibili tre pulsanti che consentono di accedere alle impostazioni e ad altre funzionalità che consentono di sfruttare al meglio il dispositivo. Non resta che attendere ulteriori notizie riguardo all’LG Watch Urbane LTE.