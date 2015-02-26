Caricamento...

Aggiornamento Galaxy Logo Aggiornamento Galaxy

Android for Work è stato presentato da Google per i lavoratori

Redazione Avatar

di Redazione

26/02/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

[caption id="attachment_9781" align="alignleft" width="300"]Android for Work Android for Work[/caption] Google ha deciso di presentare Android for Work, si tratta di una suite di applicazioni e di strumenti che sono dedicati totalmente all’ambito lavorativo e professionale. È quindi un’ottima soluzione per tutti coloro che vogliono avere una piattaforma mobile per il business, quest’ultima ha raggiunto più di un miliardo di persone che quotidianamente hanno con se uno smartphone o un dispositivo che è mediamente potente per poter svolgere l’attività lavorativa anche fuori casa. Già tempo fa all’evento I/O 2014 il programma è stato presentato ma ad oggi Google ha deciso di andare nel dettaglio per far comprendere come per i partner come BlackBerry, Sony, Samsung, Box Adobe, Cisco, Lenovo e tanto altro ancora ci possono essere vantaggi appoggiandosi al sistema Android for Work, inoltre ci sarà anche la massima sicurezza delle informazioni e l’efficienza degli strumenti che sono stati messi a disposizione. Ci sono quattro pilastri su cui si basa questo sistema e non resta altro che scoprirlo con le comunicazioni ufficiali che la stessa Mountain Views farà poi recapitare agli utenti interessati e non solo. Quindi bisogna solo attendere queste informazioni per poi dedicarsi a questa piattaforma per il proprio lavoro e non solo, ma anche per lo studio se si avesse bisogno.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Apple annuncia un evento per i primi di Marzo, si parla di una presentazione

Articolo Successivo

Google Play Music passa da 20 mila a 50 mila brani

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

Come rendere più sicuro il proprio smartphone

Come rendere più sicuro il proprio smartphone

27/02/2020

Corso di trading online: lo studio che ti fa guadagnare

Corso di trading online: lo studio che ti fa guadagnare

14/01/2020

App di Trading online di 24option: vantaggi e rischi

App di Trading online di 24option: vantaggi e rischi

25/09/2019