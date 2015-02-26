Android for Work è stato presentato da Google per i lavoratori

[caption id="attachment_9781" align="alignleft" width="300"] Android for Work[/caption] Google ha deciso di presentare Android for Work, si tratta di una suite di applicazioni e di strumenti che sono dedicati totalmente all’ambito lavorativo e professionale. È quindi un’ottima soluzione per tutti coloro che vogliono avere una piattaforma mobile per il business, quest’ultima ha raggiunto più di un miliardo di persone che quotidianamente hanno con se uno smartphone o un dispositivo che è mediamente potente per poter svolgere l’attività lavorativa anche fuori casa. Già tempo fa all’evento I/O 2014 il programma è stato presentato ma ad oggi Google ha deciso di andare nel dettaglio per far comprendere come per i partner come BlackBerry, Sony, Samsung, Box Adobe, Cisco, Lenovo e tanto altro ancora ci possono essere vantaggi appoggiandosi al sistema Android for Work, inoltre ci sarà anche la massima sicurezza delle informazioni e l’efficienza degli strumenti che sono stati messi a disposizione. Ci sono quattro pilastri su cui si basa questo sistema e non resta altro che scoprirlo con le comunicazioni ufficiali che la stessa Mountain Views farà poi recapitare agli utenti interessati e non solo. Quindi bisogna solo attendere queste informazioni per poi dedicarsi a questa piattaforma per il proprio lavoro e non solo, ma anche per lo studio se si avesse bisogno.