Apple annuncia un evento per i primi di Marzo, si parla di una presentazione

La Apple secondo alcune indiscrezioni ha annunciato un evento per il 9 marzo e a quanto pare potrebbero essere presentati i nuovi dispositivi, ovvero l'Apple Watch, l'iPad Air Plus e MacBook Air. Sono pochissimi i giorni che mancano al Mobile World Congress 2015 e la Apple ha già annunciato un suo evento allo Yerba Buena Center for the Arts di San Francisco, anche se comunque non sono state rilasciate troppe indiscrezioni riguardo il tema principale di tutto. Tutti ovviamente si avvicinano con il pensiero a quei dispositivi che già in precedenza sono stati anticipati durante l'evento di presentazione dell'iPhone 6 e iPhone 6 Plus. Se così fosse la distribuzione finale del prodotto potrebbe essere programmata per il mese di aprile e proprio in questo evento potrebbero anche essere svelati i prezzi che secondo le ultime indiscrezioni si aggirano intorno ai 349 dollari per lo smartwatch della versione base. Diversa la situazione per l'iPad Air e per il MacBook Air che ancora non hanno un prezzo ipotetico, anche se alcune caratteristiche sono già state svelate da alcune anticipazioni, ma per avere le certezze non bisogna fare altro che attendere l'evento della società da Cupertino che sicuramente spiegherà al più presto la situazione.