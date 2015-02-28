Sulla piattaforma cloud di Apple c'è anche iWork
di Redazione
28/02/2015
Secondo le ultime indiscrezioni si parla di iCloud che ha inserito iWork per tutti anche per quelli che non sono in possesso del device Apple. Per fare ciò bisogna collegarsi sulla piattaforma e registrare un Apple ID, la società da Cupertino quindi ha concesso un breve periodo di prova per far comprendere a tutti gli utenti cosa offre il servizio della mela morsicata. Tutto questo per incentivare anche tutti quelli che ancora non sono entrati a far parte del mondo Apple e proprio per questo potrebbero cambiare idea vedendo l’efficienza del servizio dell’azienda. Per avere iCloud e la suite iWork sarà quindi sufficiente come detto in precedenza avere un account Apple ID e in aggiunta sarà regalato un GB di spazio gratuito per poter inserire tutti i documenti degli utenti che saranno poi realizzati con i programmi che l’azienda offre. Non resta atro quindi che provare questo nuovo servizio per poi iniziare a scoprire cosa offre la società da Cupertino, ma soprattutto non resta che scegliere se poi aggregarsi ai dispositivi dell’azienda che sicuramente non deluderanno le aspettative di tutti coloro che inizieranno ad acquistarli e ad utilizzarli.
