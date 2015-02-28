Samsung Galaxy S6 e S6 Edge svelati in una foto

[caption id="attachment_8888" align="alignleft" width="300"] Samsung Galaxy S6[/caption] Il Samsung Galaxy S6 e l’S6 Edge sono stati finalmente svelati con una foto promozionale, questi ultimi saranno comunque presentati dal vivo a Barcellona durante l’evento del 1 marzo, ovvero il Mobile World Congress 2015. Questa immagine dunque conferma il design dei dispositivi ma soprattutto la curvatura del display del secondo dispositivo in questione. Ovviamente nessuno può confermare che le immagini siano veritiere fino a quando non ci sarà la presentazione all’evento spagnolo ma comunque sembra che sia quasi una certezza. Per il Samsung Galaxy S6 Edge quindi significa che si avrà un display con una curvatura lieve mentre il Samsung Galaxy S6 avrà un display da 5,5 pollici. Nel primo dispositivo non si potranno sfruttare i lati per poter visualizzare le notifiche mentre per il secondo pare che il processore sia confermato, si parla infatti di Exynos 7420, avrà 3 GB di RAM, 32, 64 e 128 GB di memoria interna e delle fotocamere da 20 e 5 megapixel con un lettore touch con le impronte digitali soprattutto per effettuate i pagamenti tramite il proprio dispositivo. Il sistema operativo che sarà all’interno dei dispositivi sarà l’Android 5.5.2 Lollipop con un’interfaccia ottimizzata con le app preinstallate che sono state ridotte al minimo possibile.