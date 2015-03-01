Sony Smartwatch 3 l'orologio più amato dagli sportivi

[caption id="attachment_7060" align="alignleft" width="300"] Smartwatch Sony[/caption] Il nuovo Sony Smartwatch 3 è stato presentato lo scorso anno all’IFA di Berlino ed è un orologio intelligente che si basa su una piattaforma Android Wear di Google. Il dispositivo è dotato di un modulo GPS per la geolocalizzazione e può anche essere utilizzato per il monitoraggio delle varie attività fisiche senza avere il bisogno di portare lo stesso smartwatch con se durante l’allenamento. Tutto questo grazie ad una fantastica caratteristica che è molto apprezzata soprattutto da chi pratica sport. Inoltre il Sony smartwatch 3 ha un display da 1,6 pollici rettangolare e il processore è da 1,2 GHz e 512 MB di RAM con 4 GB di memoria interna. La connettività può essere Bluetooth e anche NFC per il trasferimento dati, il primo inoltre è soprattutto utilizzato per il mirroring delle notifiche. Quindi questo smartwatch è stato senza dubbio un qualcosa di innovativo soprattutto per chi ama praticare attività sportiva e monitorare tutto ciò che viene svolto durante l’allenamento. Gli smartwatch ormai sono apprezzatissimi nel mondo della tecnologia e sicuramente ci saranno diverse evoluzioni che riguarderanno anche altri dispositivi che sono presenti sul mercato. Sony però sicuramente starà già lavorando per preparare un altro dispositivo, non resta che attendere ulteriori informazioni.