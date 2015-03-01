Sony VAIO il 12 marzo presenterà un nuovo smartphone

[caption id="attachment_9812" align="alignleft" width="300"] VAIO[/caption] Stando a quanto riportano le ultime indiscrezioni VAIO il 12 marzo potrebbe presentare un nuovo smartphone con un display da ben 5 pollici. Sony è un’azienda molto conosciuta e leader in vari settori, e a quanto pare è anche una tra le aziende più amate dagli utenti grazie alle console e al pc Sony Vaio. Si arriva quindi anche sul mercato della telefonia e infatti la presentazione arriverà tra qualche giorno. L’annuncio però non è stato fatto direttamente dall’azienda ma dalla Japan communications che è un operatore mobile che è stato scelto come uno dei partner per il lancio del nuovo dispositivo. Lo smartphone di VAIO sarà quindi in grado di effettuare le stesse cose che fanno gli altri dispositivi e soprattutto non avrà nulla da invidiare anche se comunque per i primi tempi sarà venduto solo in Giappone per poi espandersi in futuro. Secondo le indiscrezioni pare che il dispositivo avrà uno schermo da 5 pollici come detto in precedenza da 1280 x 720 pixel, un processore Qualcomm Snapdragon 410 a 1,2 GHz, 2 GB di RAM e 16 di storage con due fotocamere, quella frontale da 5 megapixel e quella posteriore da 13 megapixel, il sistema operativo invece è l’Android 5.0 Lollipop.