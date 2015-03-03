Archos, i nuovi tablet Android presentati al MWC 2015

[caption id="attachment_9819" align="alignleft" width="300"] Archos[/caption] Al Mobile World Congress 2015 non si sono presentati solo dispositivi smartwatch e smartphone ma anche un nuovo tipo ti tabletAndroid da 256 GB. Si tratta dell’Archos Magnus con una memoria flash di appunto 256 GB. Si tratta di un dispositivo von uno storageespandibile con la micro SD. La nuova famiglia di questi tablet francese quindi, è composta da Archos 94 Magnus, Archos 101 Magnus ed infine 101 Magnus Plus. Grazie alla memoria interna di questi dispositivi, i tabletAndroid della serie Magnus appunto, pare che possano offrire agli utenti tantissime impostazioni ma soprattutto tante esperienze positive, infatti tutti quelli che amano scaricare e utilizzare giochi, non dovrebbero avere problemi con questi nuovi dispositivi. Il 94 Magnus ha un display da 9,4 pollici, 1,5 GB di RAM e 256 di storage , mentre il 101 Magnus ha uno schermo da 10,1 pollici con processore quad core RK 3288 ARM Cortex A17@, con 1,8 GHz e una GPU Mali T764 e 2 GB di RAM e 128 di Storage. Molto simile è il 101 Magnus Plus, tutti e tre i dispositivi hanno a disposizione come sistema operativo l’Android 4.4 KitKat. Si tratta quindi di dispositivi apprezzati dall’utenza senza dubbio.