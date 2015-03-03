Samsung Pay, il nuovo metodo di pagamento dell'S6

[caption id="attachment_9821" align="alignleft" width="300"] Samsung Pay[/caption] Al Mobile World Congress 2015 a quanto pare oltre al dispositivo Samsung Galaxy S6 e S6 Edge è stato anche presentato anche un nuovo metodo di pagamento, ovvero Samsung Pay. Con quest’ultimo infatti sarà possibile pagare i propri acquisti grazie al supporto dei nuovi Galaxy dell’app per il pagamento tramite dispositivo. Questo sistema di pagamento è basato sulla tecnologia sviluppata da LoopPay che è stata acquisita dalla casa sud coreana verso la fine di febbraio, proprio nell’intento di poter effettuare finalmente questo nuovo tipo di tecnologia. I pagamenti fino ad ora però non hanno ancora avuto diffusione di massa per ovvi motivi e a quanto pare la ragione principale è legata anche ai costi che i commercianti devono tenere per acquistare i seguenti terminali. La maggioranza dei sistemi di oggi però utilizza la tecnologia da NFC, su cui è basato anche il concorrente metodo di pagamento della Apple. Il Samsung Pay sarà un sistema molto semplice da utilizzare dove l’utente dovrà inserire per sicurezza le proprie carte di credito nell’applicazione per concedere di effettuare transazioni ma soprattutto per la sicurezza del sistema e dell’organizzazione. È importante ricordare che è possibile al momento del pagamento, inserire la carta scelta per il pagamento e poi avviare il riconoscimento dell’impronta digitale.