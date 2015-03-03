Samsung Galaxy S6 e S6 Edge finalmente presentati al MWC 2015

[caption id="attachment_8888" align="alignleft" width="300"] Samsung Galaxy S6[/caption] Il Samsung Galaxy S6 e Samsung Galaxy S6 Edge sono stati finalmente presentati al Mobile World Congress 2015 di Barcellona. Si tratta dei dispositivi più attesi del momento e secondo le ultime indiscrezioni si tratta di un dispositivo top di gamma dell’azienda sud coreana. Il dispositivo in questione ha un processore octa core Exynos 7420 da 1,5 GHz e 3 GB di RAM, di memoria interna invece pare che siano disponibili 32,64 o 128 GB, anche se il tutto non è espandibile con la Micro SD. Il display è di 5,1 pollici Quad HD e con una batteria non rimovibile da 2550 mAh. La fotocamera principale presente sul retro ha in dotazione ben 16 megapixel mentre quella frontale è di 5 megapixel. Il sistema operativo che è stato installato è l’Android 5.0 Lollipop e il prezzo si aggira intorno ai 740 euro. Un’altra variante del dispositivo è presentata dal GalaxyEdge che ha le stesse caratteristiche tranne che per il display che ha una curvatura dello schermo per entrambi i lati anche se con uno spessore inferiore e leggermente più capiente rispetto all’altro fratello. Non resta altro quindi che scegliere se acquistare il dispositivo Samsung Galaxy S6 oppure se il Samsung Galacy S6 Edge.