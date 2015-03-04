Honor 6+, un altro dispositivo Android al MWC 2015
di Redazione
04/03/2015
[caption id="attachment_9828" align="alignleft" width="300"] Honor 6+[/caption] Al Mobile World Congress 2015 è stato anche presentato Honor 6+, si tratta di un dispositivo Android che è pronto a varcare il mercato europeo. Il nuovo smartphone presentato a Barcellona durante l’evento ha un doppio obiettivo della fotocamera e Honor 4X. Quest’ultimo quindi consente di avere delle ottime prestazioni fotografiche grazie appunto a queste caratteristiche relative alla fotocamera in questione. Il dispositivo infatti permette di scattare anche fotografie di notte e soprattutto molto nitide, inoltre riesce anche a catturare il doppio della luce con un tempo di messa a fuoco di 0,1 secondi, quindi di tratta di un vero e proprio dispositivo di alta fascia. È dotato di un processore octa core da 1,8 GHz con 3 GB di memoria RAM e 16 di memoria flash espandibile poi con Micro SD fino a 128 GB. Entrambi gli obiettivi sulla scocca ci sono gli obiettivi da 8 Megapixel, inoltre l’Honor 6+ è dotato di un terminale Dual Sim e di connessione LTE, WiFi, e GPS ma anche di Bluetooth. Si tratta quindi di un dispositivo che sicuramente accontenterà un’ampia fascia d’utenza e che in più riuscirà ad offrire delle fantastiche prestazioni. Quindi l’azienda produttrice pare che abbia fatto un ottimo lavoro per quanto riguarda questo nuovo smartphone.
