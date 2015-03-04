Samsung Galaxy S6, ottimi risultati nel test benchmark

[caption id="attachment_7078" align="alignleft" width="300"] Samsung Galaxy S6[/caption] Stando a quanto riportano le ultime indiscrezioni, il Samsung Galaxy S6 ha ottenuto già degli ottimi risultati nei primi benchmark. Ha infatti già battuto in molti casi la concorrenza e questi dati sono senza dubbio molto importanti per l’azienda sud coreana che ha sviluppato il dispositivo. I primi test rivelano che le prestazioni dei nuovi Samsung stanno migliorando sempre più e quindi si spera che l’esperienza possa essere sicuramente anch’essa migliorata. Con il test Benchmark il dispositivo in questione ha ottenuto ben 69019 punti, quindi un vero e proprio record, distaccandosi così di gran lunga dal Samsung Galaxy Note 4 e dal Samsung Galaxy S5. I test inoltre confermano che tutto questo è stato avuto anche grazie all’ausilio del nuovo processore Exynos 7420, ovvero il sostituto del chip Qualcomm Snapdragon 810. La forma e lo status del telefono quindi sono realmente invidiabili dal punto di vista dei test e quindi non resta altro che sperare che ci sia un vero e proprio successo per il nuovo gioiellino della casa sud coreana. Il Samsung Galaxy S6 quindi è un dispositivo innovativo che sicuramente sarà apprezzato dall’utenza, anche se già da ora pare che stia conquistando molto terreno, soprattutto da parte degli appassionati.