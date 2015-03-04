Samsung Galaxy S6, Snapdragon sostituito da Exynos

[caption id="attachment_8900" align="alignleft" width="300"] Samsung Galaxy S6[/caption] Il Samsung Galaxy S6 è il nuovo dispositivo della casa sud coreana che è stato presentato in occasione del Mobile World Congress 2015, e a quanto pare non è più presente il processore Snapdragon. Quest’ultimo è stato sostituito dal chip Exynos 7420 che è senza dubbio più potente e più efficiente rispetto al Qualcomm utilizzato in precedenza. La Samsung infatti fino a poco tempo fa si è affidata all’azienda Qualcomm per i processori ma per i suoi top di gamma ha voluto effettuare un cambiamento, soprattutto perché con il vecchio processore si è parlato di problemi di surriscaldamento. Così si è passati a Exynos 7420 in quanto oltre ad evitare il surriscaldamento, offre anche un’esperienza migliore rispetto all’altro processore. Queste le parole che si sono evidenziate a riguardo: “Samsung ha in precedenza usato i processori Qualcomm. Ma noi siamo flessibili. Se i chip Qualcomm sono abbastanza buoni, allora li useremo. Samsung usa sempre componenti e materiali di migliore qualità per differenziare i prodotti da quelli dei rivali”. Quindi il Samsung Galaxy S6 ha un nuovo processore che sicuramente offrirà agli utenti che acquisteranno il dispositivo, un’esperienza nettamente superiore e quindi anche migliore. Non resta che scoprire ulteriori informazioni riguardo al dispositivo che a breve sarà anche sul mercato.