Samsung Galaxy S6, Snapdragon sostituito da Exynos
di Redazione
04/03/2015
[caption id="attachment_8900" align="alignleft" width="300"] Samsung Galaxy S6[/caption] Il Samsung Galaxy S6 è il nuovo dispositivo della casa sud coreana che è stato presentato in occasione del Mobile World Congress 2015, e a quanto pare non è più presente il processore Snapdragon. Quest’ultimo è stato sostituito dal chip Exynos 7420 che è senza dubbio più potente e più efficiente rispetto al Qualcomm utilizzato in precedenza. La Samsung infatti fino a poco tempo fa si è affidata all’azienda Qualcomm per i processori ma per i suoi top di gamma ha voluto effettuare un cambiamento, soprattutto perché con il vecchio processore si è parlato di problemi di surriscaldamento. Così si è passati a Exynos 7420 in quanto oltre ad evitare il surriscaldamento, offre anche un’esperienza migliore rispetto all’altro processore. Queste le parole che si sono evidenziate a riguardo: “Samsung ha in precedenza usato i processori Qualcomm. Ma noi siamo flessibili. Se i chip Qualcomm sono abbastanza buoni, allora li useremo. Samsung usa sempre componenti e materiali di migliore qualità per differenziare i prodotti da quelli dei rivali”. Quindi il Samsung Galaxy S6 ha un nuovo processore che sicuramente offrirà agli utenti che acquisteranno il dispositivo, un’esperienza nettamente superiore e quindi anche migliore. Non resta che scoprire ulteriori informazioni riguardo al dispositivo che a breve sarà anche sul mercato.
Articolo Precedente
Samsung Galaxy S6, la fotocamera regala l'esperienza come nelle Reflex
Articolo Successivo
Samsung Galaxy S6, ottimi risultati nel test benchmark
Redazione
Articoli Correlati
Samsung Galaxy S6, update a sorpresa
24/07/2018
Samsung Galaxy S6, arrivano brutte novità
04/04/2018