Samsung Galaxy S6, la fotocamera regala l'esperienza come nelle Reflex

[caption id="attachment_8888" align="alignleft" width="300"] Samsung Galaxy S6[/caption] Il Samsung Galaxy S6 è uno dei device più discussi e probabilmente già amati dall’utenza e non solo. Quest’ultimo è stato presentato al Mobile World Congress 2015 di Barcellona e secondo le ultime indiscrezioni pare che ci siano delle caratteristiche particolari delle fotocamere integrate nel dispositivo. Si sono quindi effettuati dei passi in avanti rispetto al fratello maggiore Samsung Galaxy S5 e sicuramente la presenza di questa fotocamera di qualità, avvicinerà molto l’utenza, soprattutto quella che ama scattare delle fantastiche fotografie per catturare i momenti più belli con il proprio smartphone. Si tratta di immagini che si avvicinano alla qualità Reflex anche se non ci sono ancora dei test che possono confermarne la certezza, anche se alla fine tutti sanno che era questo l’obiettivo della casa sud coreana, ovvero quello di ottenere delle ottime immagini per soddisfare le esigenze anche dei più appassionati della fotografia. La risoluzione della fotocamera posteriore è rimasta come quella del fratello maggiore, ovvero 16 megapixel, anche se sono state apportate delle modifiche per migliorare le condizioni di illuminazione. La risoluzione della fotocamera frontale invece è stata migliorata da 2 a 5 megapixel, ed infine è stata anche migliorata la qualità di grandangolo che consente di scattare wide selfie. Quindi il Samsung Galaxy S6 e Samsung Galaxy S6 Edge sono degli ottimi device.