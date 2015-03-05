La presentezione dell'iPad Air Plus è stata rimandata

[caption id="attachment_9836" align="alignleft" width="300"] iPad Air Plus[/caption] Si è parlato molto dell’iPad Air Plus ma a quanto pare la presentazione potrebbe anche essere rimandata a settembre. Tutto questo a causa di una fornitura del display da 12,9 pollici. Quindi al prossimo evento del 9 marzo non ci sarà il tablet targato Apple, spostando quindi la presentazione agli inizi del mese di settembre. Inizia quindi per l’azienda da Cupertino una serie di test e lavori che serviranno per rendere perfetto il dispositivo in questione, anche se questo non avverrà prima della fine dell’estate. Queste le parole rilasciate in merito al device: “La produzione di iPad Air Plus da 12.9 pollici è ora programmata per settembre a causa di alcuni ritardi nella fornitura dei pannelli del display - così riferisce una persona che ha richiesto di non essere identificata poiché i dettagli non sono pubblici - Apple avrebbe inizialmente pensato di produrre il più grande iPad durante questo periodo”. Quindi si è ancora lontanucci dalla presentazione e si dovrà aspettare qualche mese per poter avere a disposizione anche le caratteristiche tecniche del dispositivo di casa Apple. Intanto gli sviluppatori sono a lavoro e quindi non resta altro che attendere ulteriori informazioni ufficiali che arriveranno da parte della società da Cupertino.