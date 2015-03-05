Sony Xperia Z4, il tablet presentato al Mobile World Congress

[caption id="attachment_9838" align="alignleft" width="300"] Sony Xperia Z4 tablet[/caption] Il Mobile World Congress 2015 di Barcellona è stato uno degli eventi più attesi dell’anno e a quanto pare è stato presentato anche il Sony Xperia Z4 Tablet oltre ai dispositivi più discussi del momento. Il device in questione è un tablet che ha delle ottime caratteristiche, infatti ha una tastiera Bluetooth che consente di scegliere il momento adatto per collegarla o meno, quindi si tratta di una keyboard rimovibile. Il tablet è basato sul sistema operativo Android Lollipop e ha un display da ben 10,1 pollici da 2560 x 1600 pixel. Il processore del tablet Sony Xperia è un octa core Snapdragon 810 a 2 GHz, 3 GB di RAM e 32 GB di memoria flash con ben due fotocamere, una da 8,1 megapixel e l’altra di 5,1 megapixel. È possibile anche espandere la memoria del dispositivo grazie allo slot per le Micro SD che supporta fino a 128 GB, mentre per quanto riguarda la connettività si parla di Bluetooth 4.1, NFC, GPS e anche di reti LTE e Wi Fi. Altra caratteristica importante è la presenza di micro USB, quindi si tratta di un dispositivo davvero interessante e non resta che scoprire di più dalle recensioni degli utenti.