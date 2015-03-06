Wiko Highway Star, altro dispositivo presentato al MWC 2015

[caption id="attachment_9847" align="alignleft" width="300"] Wiko Highway Star[/caption] Il dispositivo Wiko Highway Star 4G è uno degli smartphone che è stato presentato al Mobile World Congress di Barcellona. Il device in questione è dotato di sistema operativo Android 4.4.4 KitKat con una scheda tecnica che mostra un display da 5 pollici e con una risoluzione da 1280 x 720 pixel, il processore messo a disposizione dall’azienda è un octa core Cortex A53 da 1,5 GHz, la memoria RAM è di 2 GB mentre quella interna è di 16 GB con uno slot per la lettura delle schede micro SD che permette di raggiungere i 64 GB. La fotocamera che si trova sul retro è di 14 megapixel mentre quella frontale è di 5 megapixel. Per la connessione invece si parla di un modulo Wi – Fi, Bluetooth 4.0, 4G LTE e anche GPS, mentre per quanto riguarda la batteria si parla di ben 2450 mAh. Il peso è di 123 grammi e le dimensioni del dispositivo variano dai 141 x 71,4 x 6,6 mm ed è disponibile in quattro colorazioni, ovvero: oro, antracite, turchese e argento; quindi tutti gli utenti interessati non devono fare altro che scegliere il colore preferito del Wiko Highway Star 4G per poi effettuare l’acquisto.