HTC One M9 e Samsung Galaxy S6 a confronto

[caption id="attachment_9119" align="alignleft" width="300"] HTC One M9[/caption] L’HTC One M9 è stato messo a confronto con il Samsung Galaxy S6, entrambi sono stati presentati al Mobile World Congress 2015 di Barcellona. Entrambi i dispositivi sono stati basati su sistema operativo Android e anche se sono molto simili ci sono delle caratteristiche che li differenziano. A livello costruttivo HTC One M9 è quasi uguale al fratello maggiore M8, ha una scocca in alluminio uni body, mentre il dispositivo della Samsung ha abbandonato la plastica per dare il benvenuto a dei nobili metalli e al vetro Gorilla Glass 4, sia per il display e sia per la scocca. Il display del primo dispositivo è di 5 pollici mentre quello del Samsung Galaxy S6 è di 5,1 pollici, anche i processori sono differenti in quanto l’HTC si è affidata al Qualcomm Snapdragon 810 octacore da 64 bit mentre l’azienda sud coreana si è affidata ad un altro tipo di processore anche se sempre a 64 bit, ovvero l’Exynos 7420. Entrambi hanno una memoria RAM di 3 GB anche se la memoria espandibile del dispositivo HTC ha 32 GB di memoria flash che è espandibile fino a 128 GB con le Micro SD, mentre lo stesso non può avvenire per il dispositivo della Samsung.