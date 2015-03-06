Alcatel One Touch Idol, i nuovi dispositivi con Android Lollipop

[caption id="attachment_9845" align="alignleft" width="300"] Alcatel One Touch Idol[/caption] Altro dispositivo presentato al Mobile World Congress 2015 di Barcellona è stato l’Alcatel One Touch Idol 3. Il dispositivo ha come sistema operativo in dotazione l’Android 5.0 Lollipop, si tratta di un device di fascia medio alta e sicuramente con un’estetica molto gradevole, inoltre ha anche uno schermo da 4,7 pollici mentre l’altro dell’accoppiata ne ha uno da 5,5 pollici. Entrambi i dispositivi hanno a disposizione una connessione LTE anche se le restanti caratteristiche sono totalmente differenti, si parte dal processore, in quanto il primo ha uno Snapdragon quad core 410 con 1,2 GHz e una batteria da 2000 mAh mentre il secondo ha un processore octa core Snapdragon 615 da 1,5 GHz e una batteria da 2910 mAh. Lo storage è uguale per entrambi i dispositivi e si parla di ben 16 GB e lo stesso vale per le fotocamere in quanto quella posteriore di entrambi i device è di 13 megapixel e con flash LED, mentre quella frontale è di 5 megapixel. Si tratta quindi di due dispositivi di media alta fascia che sicuramente conquisteranno l’attenzione degli utenti, anche se ovviamente la concorrenza offre dei device di alta qualità. Il prezzo ancora non lo si conosce e proprio per questo non resta che attendere maggiori informazioni riguardo agli Alcatel One Touch Idol 3.