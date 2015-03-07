Le migliori applicazioni per gli acquisti online dal tuo smartphone
Con l'incremento e la crescita della tecnologia siamo abituati ad avere tutto a portata di click. Acquistare dal proprio smartphone qualsiasi tipo di oggetto, è diventato molto conveniente non solo per i prezzi online più bassi ma, soprattutto, per la facilità della compravendità. Le migliori applicazioni per acquistare online dal tuo smartphone permettono di comprare i più svariati tipi di oggetti e, ultimamente, anche detersivi online. Ecco un elenco delle migliori. Ebay: l'app consente di avere a portata di mano le più svariate categorie di oggetti da venditori sia italiani che internazionali. Vi troverete, cosi, ad acquistare da tutto il mondo e potrete pagare con il vostro account paypal, in tutta sicurezza. Privalia: per chi è interessato ad acquistare online dei capi di abbigliamento sa che non può perdersi questa applicazione. Ogni settimana migliaia di brand inseriscono le loro offerte su capi di modelli e colori limitati. E' ottima per chi vuole risparmiare comprando il meglio. Dixapp: è l'app del noto detersivo Dixan che permette di tenere sotto controllo la cura del bucato dalla lavatrice al detersivo. Un gestionale tecnologico per le donne di casa che però permette di scegliere il detersivo Dixan più adatto alle proprie esigenze. I detersivi Dixan consigliati dall'app si possono acquistare online in siti come CasaHenkel direttamente dal proprio smartphone. Yoox: con questa applicazione avrete a disposizione una scelta davvero ampia di articoli a prezzi davvero molto vantaggiosi. Tra le tante funzioni non possiamo tralasciare la possibilità di ricerca di una scarpa in base al colore, anche mediante la ricerca vocale. Trovaprezzi: è una tra le migliori applicazioni disponibili e che potrete scaricare gratuitamente dal vostro store. Questa app ha rivoluzionato il modo di ricerca di un oggetto online: infatti basterà inserire il nome dell'oggetto e troverete i prezzi più bassi. Potrete consultare l'oggetto che avete cercato al minor prezzo, andando a leggere anche le recensioni che il venditore ha ricevuto. Doveconviene: nel caso in cui non abbiate voglia di consultare i volantini delle offerte che riceverete nella vostra casella postale, questa app fa al caso vostro. Non vi permette di effettuare acquisti online ma di confrontare i numerosi volantini relativi a quella settimana o a quel mese. Amazon: non per ultimo, anche il marketplace più famoso al mondo ha la sua applicazione sugli store. Tramite l'app potrete trovare le migliori categorie di prodotti disponibili online a prezzi davvero vantaggiosi. Con il servizio Prime riceverete a casa vostra l'oggetto in 2 giorni lavorativi dopo l'acquisto nella più totale sicurezza. Grupon: un'app per viaggi, vacanze, ristorazione e benessere. Potrete trovare di tutto a prezzi molto accessibili. Vente privee: app molto simile a Privalia per le sue funzioni, offre abbigliamento e articoli per la vostra casa. Glamour Personal Shopper: app del famoso magazine di moda. Ha il difetto di essere disponibile solo per iPhone. Con quest'app potrete consultare i prodotti e verificarne la disponibilità nella vostra zona. Ebay Fashion: applicazione che vi mostra le migliori tendenze in fatto di moda. Potrete effettuare ricerche particolari, ad esempio in base al colore e avrete a disposizione un database davvero incredibile.
